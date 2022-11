Mondiale: Daniele Orsato arbitrerà Qatar-Ecuador

via twitter





Un primato in controtendenza con il passato quando ai fischietti italiani veniva affidato l'arbitraggio della Finalissima. Fu così per Sergio Gonnella, quale arbitro della finale del Mondiale 1978 tra Argentina e Olanda, per Pierluigi Collina relativamente a Germania-Brasile del 2002, e per Nicola Rizzoli in Argentina-Germania del 2014.

- A compensare l'assenza dell'Italia di Roberto Mancini al Mondiale in Qatar ci penserà Daniele Orsato. Il 47enne fischietto iscritto alla sezione "Aldo Frezza" di Schio (Vicenza) dirigerà Qatar-Ecuador che, alle ore 17 di domenica 20 novembre, inaugurerà la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. Orsato, alla seconda partecipazione al Mondiale dopo quella di Russia 2018, sarà il primo arbitro italiano a dirigere la gara di apertura della massima competizione calcistica.