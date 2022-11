Monopoli, bambina nata morta in ospedale: due medici indagati





Si tratta di un atto dovuto dopo la denuncia dei familiari. Il prossimo 16 novembre verrrà conferito l’incarico per eseguire l’autopsia.

BARI - La Procura di Bari ha aperto una inchiesta sul decesso della neonata, avvenuto pochi giorni fa all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario due medici dell’equipe che hanno fatto nascere la bimba senza vita e che hanno assistito al parto.