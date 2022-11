Monopoli, controlli in sushi: sequestrati 50 kg di alimenti

Gli ispettori hanno rilevato che il furgone di un fornitore del ristorante, che durante i controlli stava scaricando prodotti ittici, non sarebbe stato idoneo per il rispetto della ‘catena del freddo’. Comminata una multa da 2mila euro per il venditore all'ingrosso degli alimenti.

MONOPOLI (BA) - Proseguono i casi di sequestro in locali etnici di Monopoli. La Guardia Costiera, insieme al personale del Servizio Igiene della Asl di Bari, che ha effettuato i controlli in un ristoranti di Sushi della cittadina del Sud Barese, ha posto sotto sequestro mezzo quintale di prodotti alimentari di vario genere, per la maggior parte ittico, congelato e detenuto in confezioni artigianali senza indicazioni per la tracciabilità. Elevate due sanzioni per complessivi 3.500 euro.