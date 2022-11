Violenza donne, Lecce: sfonda la porta di casa e aggredisce l’ex: in manette







La donna in passato aveva già denunciato l’ex compagno. L’uomo è stato fermato dai carabinieri. L’uomo è stato arrestato per aggressione e lesioni. A soccorrere prontamente la donna gli operatori del 118 che hanno riscontrato segni di escoriazioni sulle mani.

VEGLIE (LE) - Brutto episodio di violenza sulle donne a Veglie, nel leccese, dove un uomo ha forzato il portone del palazzo in cui abita la sua ex convivente per poi sfondare la porta di casa e aggredire la donna.