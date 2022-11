Promessi sposi: dopo l'inaugurazione riflettori puntati sul cooking

BARI - Venerdì 11 novembre nel nuovo padiglione della Fiera del Levante si terrà la seconda giornata della XXXVI edizione del Salone nazionale "Promessi Sposi", durante la quale prenderà il via il format Levante Cooking.Ottimo il riscontro della prima giornata che ha visto inaugurare il Salone Nazionale dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal capo di gabinetto del presidente Domenico De Santis, dall’assessora del Comune di Bari Carla Palone e della madrina di questa edizione Matilde Brandi."Quest'anno è tutto ben organizzato - ha commentato Michele Emiliano - e soprattutto c'è molta più energia. L'anno scorso abbiamo dato una dimostrazione di resistenza, perchè noi non molliamo mai. La Puglia e il settore del wedding sono quasi un'assimilazione, c'è tutto quello che serve per divertirsi e anche, perchè no, di risposarsi. Il matrimonio in Puglia è così bello che si può fare anche più di una volta, se lo si ritiene".Dopo la giornata inaugurale i riflettori di Promessi Sposi si spostano sulle preparazioni di piatti che le future coppie possono trovare sulle proprie tavole, con i format Levante Cooking e Levante Cake.Il primo progetto si presenta al pubblico per deliziare i partecipanti con tanti show cooking rigorosamente live, ricette innovative e gustosissime, oltre a interessanti demo. Gli Chef delle sale di Puglia, sotto la direzione artistica di Tommaso Amato, si alterneranno nella preparazione di piatti che spaziano dai tradizionali ai più innovativi, con uno sguardo sempre vigile al territorio. Non mancheranno, ovviamente, gustosissimi assaggi.Insieme agli appuntamenti incentrati sul cooking ci saranno anche quelli dedicati al cake, che hanno avuto inizio già da giovedì. Il format Levante Cake torna dopo il successo delle passate edizioni e promette di stupire con tantissimi appuntamenti tra demo live, contest e corsi di pasticceria. Sotto la Direzione artistica di Teresa Insero, tante cake designer del Sud Italia si cimenteranno nella preparazione di dolcissime creazioni, con particolare attenzione anche alle preparazioni gluten free. Inoltre, momenti dedicati all'arte e alla realizzazione di un particolare Tableau Marriage.“I format proposti durante il Salone Nazionale – spiega Gaetano Portoghese, patron e organizzatore di Promessi Sposi – sono stati pensati proprio per mostrare dal vivo il talento degli chef, figure che nel giorno del matrimonio sono poco in vista, sebbene siano molto importanti”.