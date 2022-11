Ospedale di Ostuni: martedì 15 novembre inaugurazione del nuovo Centro prelievi. Gioia: "A breve il centro trasfusionale"

OSTUNI (BR) - "Martedì 15 ottobre alle ore 11,30 si inaugura il centro prelievi UOS di Patologia clinica del presidio ospedaliero di Ostuni, diretto dal dottore Ciola. Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore generale della Asl Brindisi, Flavio Maria Roseto, il direttore sanitario, il sottoscritto, Vito Campanile, il direttore amministrativo, Andrea Chiari, i direttori sanitario e amministrativo del presidio, Antonio Montanile e Gabriele Argentieri, il direttore di Patologia clinica Angelo Santoro" si legge, in una nota stampa, del dottor Tommaso Gioia, consulente del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.





"Il nuovo centro è posizionato al piano terra nei locali dell’ex Pronto soccorso, e ci sarà un unico sportello per accettazione e pagamento ticket .



Ho seguito tutte le fasi per raggiungere questo risultato, questo dimostra che l'intento per l'ospedale di Ostuni è potenziarlo, e i risultati si vedranno già dalle prossime settimane. Nelle prossime settimane terminate le procedure per l’accreditamento sarà attivato il Centro raccolta fissa del sangue, incardinata nella UOC di medicina immuni trasfusionale del Perrino diretto dalla Dottoressa Antonella Miccoli. L'ospedale di Ostuni se pur tra le tante difficoltà sta pian piano ti risalendo la china" si legge ancora nella nota stampa di Tommaso Gioia.