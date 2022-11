Puglia: Francesco Mangiacotti nuovo coordinatore regionale Rea

Classe 1971, professionista del settore sanitario, originario di San Giovanni Rotondo, Francesco Mangiacotti è il nuovo coordinatore regionale di Rea Puglia. Classe 1971, professionista del settore sanitario, originario di San Giovanni Rotondo, Francesco Mangiacotti è il nuovo coordinatore regionale di Rea Puglia.





È stato nominato dal segretario nazionale del partito politico Gabriella Caramanica, che in una nota stampa sottolinea: "Siamo felici di accogliere nella grande famiglia di Rivoluzione Ecologista Animalista, Francesco Mangiacotti, persona che conosco da tempo e che ha sempre dimostrato attenzione alla tutela del benessere animale, alla difesa dell’ambiente, alle istanze della sua comunità e alle diverse problematiche territoriali. Una persona, inoltre, politicamente molto preparata in quanto proviene da scuola di formazione politica ed ha partecipato a numerose campagne elettorali, ultima quella relativa alle elezioni regionali Puglia 2020. Insomma, Francesco Mangiacotti darà un prezioso contributo alla causa del nostro partito: lo attende un lavoro importante che siamo convinti saprà svolgere con grande competenza e spirito di sacrificio. A lui, dunque, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro" ha aggiunto la Caramanica.

Pronto al nuovo autorevole incarico Francesco Mangiacotti, che ha così commentato: "Ringrazio la dottoressa Caramanica per questa nomina che rappresenta un onere e un onore. La Puglia è un territorio vasto e complesso e le questioni legate agli animali e all’ambiente sono molteplici e delicate: ma siamo preparati ad affrontarle col massimo della dedizione e della professionalità. Siamo già a lavoro per strutturare una rete territoriale rilevante e operare come cerniera tra collettività e istituzioni".