Putignano, auto si schianta contro muretto a secco e si ribalta: 2 feriti

PUTIGNANO (BA) - Momenti di paura sulla Strada provinciale 81 che da Putignano conduce al Canale di Pirro, dove un'auto è finita fuori strada impattando contro un muretto a secco per poi ribaltarsi. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco di Putignano, due ambulanze del 118, provenienti da Alberobello e Locorotondo, per soccorrere i due feriti che sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati in ospedale in codice giallo.I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Castellana Grotte e dai Carabinieri di Monopoli.