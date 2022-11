Qatar 2022, la Serbia convoca Vlahovic e Kostic

FRANCESCO LOIACONO - L’attaccante Dusan Vlahovic e il centrocampista Filip Kostic della Juventus sono stati convocati nella Serbia per i Mondiali del Qatar del 2022. L’allenatore della Nazionale serba Dragan Stojkovic ha chiamato inoltre altri calciatori che giocano in Serie A in Italia. Sono il portiere Vanja Milinkovic Savic il trequartista Sasa Lukic e l’attaccante Nemanja Radonjic del Torino, Il centrocampista Sergej Milinkovic Savic della Lazio il difensore Nikola Milenkovic e l’attaccante Luka Jovic della Fiorentina, i centrocampisti Ivan Ilic e Darko Lazovic del Verona e l’attaccante Filip Djuricic della Sampdoria.

La Serbia è stata inserita nel Girone G con la Svizzera il Brasile e il Camerun. La Nazionale serba giocherà la sua prima partita Giovedì 24 Novembre alle 20 a Lusail con il Brasile.