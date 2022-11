Qatar 2022: Milik e Szczesny convocati nella Polonia per i Mondiali

Sono il portiere del Bologna Lukasz Skorupski il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski, il terzino della Roma Nicola Zalewski i centrocampisti Piotr Zielinski del Napoli e Szymon Zurkowski della Fiorentina e l’attaccante Krzysztof Piatek della Salernitana.





La Polonia è inserita nel Gruppo C con l’Argentina l’Arabia Saudita e il Messico. Nella sua prima partita la Nazionale polacca giocherà Martedì 22 Novembre alle 17 a Doha con il Messico.

L’attaccante Arkadiusz Milik e il portiere Wojciek Szczesny della Juventus sono stati convocati nella Polonia per i Mondiali del Qatar del 2022. L’allenatore dei polacchi Czeslaw Michniewicz ha chiamato in Nazionale inoltre altri calciatori che giocano in Serie A in Italia.