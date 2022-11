Qatar '22: l'Australia vola agli ottavi di finale

via Fifa World Cup fb

FRANCESCO LOIACONO - Ai Mondiali del Qatar 2022 si conclude il Gruppo D con le terze e ultime partite in contemporanea alle 16. La Francia già qualificata agli ottavi di finale perde 1-0 a Al Rayyan con la Tunisia. Nel primo tempo al 9’ annullata una rete a Ghandri della Tunisia per fuorigioco. Al 25’ Coman della Francia fallisce una clamorosa occasione.



Nel secondo tempo al 13’ la Tunisia passa in vantaggio con Khazri. Al 23’ un uomo invade il campo dalla tribuna e viene bloccato dalla sicurezza. L’arbitro neozelandese Matthew Conger concede 12 minuti di recupero per le numerose sostituzioni nelle due squadre. Al 102’ annullato un gol a Griezmann della Francia per fuorigioco. La Francia conclude al primo posto con 6 punti. La Tunisia terza a 4 punti è eliminata.



Nell’altra gara del Gruppo D l’Australia vince 1-0 a Al Wakrah con la Danimarca e con 6 punti si qualifica agli ottavi di finale come seconda per peggior differenza reti rispetto alla Francia. Nel primo tempo all’11’ Lindstrom della Danimarca va vicino al gol. Nella ripresa al 15’ l’ Australia realizza la rete decisiva con Leckie. La Danimarca è eliminata dal Mondiale.