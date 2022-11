Qatar '22: l'Olanda pareggia, eliminato il Qatar, vince l'Iran

Nel secondo tempo al 4’ l’Ecuador pareggia con Valencia. L’attaccante dell’ Ecuador Valencia è il capocannoniere dei Mondiali con 3 gol realizzati in 2 gare giocate. Seconda sconfitta consecutiva per il Qatar. La squadra allenata da Felix Sanchez perde 3-1 a Doha con il Senegal ed è eliminata dai Mondiali.





Nel primo tempo al 41’ il Senegal passa in vantaggio con Dia. Nel secondo tempo al 4’ i senegalesi raddoppiano con Diedhiou. Al 33’ il Qatar accorcia le distanze con Muntari. Al 39’ il Senegal realizza la terza rete con Dieng. L’ Olanda e l’ Ecuador sono primi con 4 punti. Il Senegal ha 3 punti. Nel Gruppo B l’Iran vince 2-0 a Al Rayyan con il Galles.





Nella ripresa l’arbitro Mario Escobar del Guatemala concede 11 minuti di recupero per le sostituzioni nelle due squadre. Nel secondo tempo al 98’ l’ Iran passa in vantaggio con Cheshmi. Al 101’ gli iraniani raddoppiano con Rezaeian. L’ Iran è primo con 3 punti insieme all’ Inghilterra in attesa di Inghilterra-Stati Uniti che si gioca stasera alle 20.