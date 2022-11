Qatar '22, Weah illude gli Usa: pareggio per 1-1 contro il Galles di Bale

via Fifa World Cup fb





Il Galles, deludente nel primo tempo, torna a farsi vedere nella ripresa e all'82' trova il pareggio con Bale su calcio di rigore dopo essere stato abbattuto in area da Zimmerman. Finisce 1-1 la seconda sfida del Girone B, anticipata dalla pesante vittoria per l'Inghilterra sull'Iran per 6-2.

Finisce 1-1 il match d'esordio degli Usa contro il Galles. Il vantaggio statunitense arriva al 36' con Weah. Il figlio dell'ex attaccante del Milan è bravo a battere Hennessey con l'esterno destro.