Qatar '22: Neymar e Danilo del Brasile infortunati, non giocheranno fino agli ottavi di finale

- Nel Brasile Neymar e Danilo si sono infortunati e non giocheranno le prossime tre partite dei Mondiali del Qatar del 2022. Per Neymar distorsione alla caviglia destra con lesione del legamento laterale. Per Danilo semplice distorsione alla caviglia. I due calciatori non saranno a disposizione del tecnico della Nazionale brasiliana Tite fino agli ottavi di finale. Dovrebbero rientrare nei quarti di finale.