Temporali sulla Puglia

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalla sera-notte di oggi, venerdì 25 novembre 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone appenniniche in estensione dal primo mattino di domani, sabato 26 novembre 2022, alla Puglia. Lo rende noto la protezione civile.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. dalle prime ore di domani, sabato 26 novembre 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale sulla Puglia con mareggiate lungo le coste esposte.Dalle ore 08:00 del 26 novembre 2022 per le successive 24-36 ore di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, e di venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’ e attivita’ elettrica.Dalle ore 08:00 del giorno 26 novembre 2022 e per le successive 24-36 ore è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento su tutta la Puglia.