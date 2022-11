Qatar '22: vincono il Portogallo e la Svizzera, pareggia l'Uruguay

via Fifa World Cup fb







L’ Uruguay pareggia 0-0 a Ar Rayyan con la Corea del Sud. I sudamericani colpiscono due pali. Il primo nel primo tempo al 43’ con Godin. Il secondo nel secondo tempo al 44’ con Valverde. Per la Corea del Sud nella ripresa al 32’ Cho fallisce una clamorosa occasione. Nel Gruppo G la Svizzera vince 1-0 a Al Wakrah con il Camerun. Decisiva per gli svizzeri la rete realizzata nel secondo tempo al 3’ da Embolo. Ronaldo è il primo calciatore della storia a segnare in 5 Mondiali consecutivi. Al 27’ il Ghana pareggia con Ayew. Al 33’ il Portogallo ritorna in vantaggio con Joao Felix. Al 35’ Leao realizza la terza rete dei portoghesi. Al 44’ il Ghana accorcia le distanze con Bukari. Il Portogallo è primo con 3 punti.

Nel Gruppo H dei Mondiali del Qatar del 2022 il Portogallo vince 3-2 a Doha con il Ghana. Nel primo tempo al 31’ annullata una rete a Cristiano Ronaldo dei portoghesi per un fallo di Cristiano Ronaldo su Djiku. Nel secondo tempo al 20’ il Portogallo passa in vantaggio con Cristiano Ronaldo su rigore. Per Cristiano Ronaldo gol numero 118 in Nazionale.