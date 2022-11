Salute, 'Diabete - Il più dolce degli amici': convegno a Taranto

L'evento vedrà la presentazione del libro, di cui una parte del ricavato andrà alla ricerca, seguito da un dibattito importante tra Sanità e Istituzioni, alla presenza di numerosi illustri relatori quali il Senatore Mario Turco che affronterà il tema della sanità pubblica nella prospettiva dell'autonomia differenziata; il Consigliere Regionale Renato Perrini, che si occuperà del tema sanità pugliese; la Dott.ssa Clara Zecchino, Dirigente Medico U.O. Trambusti Policlinico Giovanni XXIII di Bari, che tratterà l'esordio in età pediatrica; la Dott.ssa Antonia Francesca Braione, Dirigente medico SSD. Endocrinologia di Grottaglie con un intervento che verterà sulla transizione dall'essere piccoli pazienti a pazienti adulti; il Dott. Mario Balzanelli, Direttore del dipartimento SET 118 ASL Taranto, con un intervento su come affrontare eventuali emergenze; la Prof.ssa Lucia Vitale, Presidente AGD Ba-Bat-Ta, che parlerà dell'importanza delle associazioni sul territorio; la nuotatrice Monica Priore, Cav. dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che parlerà di sport e diabete; l'Avv. Barbara Pirelli, con il suo intervento in merito alla riduzione delle diseguaglianze; il Dott. Mario Rigo, Senior Executive Fashion Advisor, che tratterà l'argomento di "opportunità di lavoro" e la Dott.ssa Rita D'Onghia, Responsabile Concorsi della Apollo Edizioni, che presenterà l'antologia "Diabete, un amico di viaggio".

TARANTO - Domenica 27 Novembre alle ore 17:30 si terrà a Taranto presso il Palazzo Pantaleo il convegno dal titolo "Diabete - Il più dolce degli amici" organizzato e moderato dalla Dott.ssa Maria Colaninno, madre di un ragazzo diabetico, Edoardo, ma anche autrice insieme al figlio di una delle tante testimonianze racchiuse nell'antologia 'Diabete - Un "amico" di viaggio' pubblicata dalla casa editrice Apollo Edizioni e curata dalla Dott.ssa Rita D'Onghia.