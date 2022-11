Schianto elicottero: Vigili del fuoco rimuoveranno carcassa via terra

SAN SEVERO (FG) - Spetterà al comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Foggia il compito di rimuovere la carcassa dell’elicottero della compagnia Alidaunia srl caduto il 5 novembre scorso nelle campagne di Apricena, nel Foggiano.

Intanto nella giornata di domani, venerdì 18 novembre, è prevista una riunione operativa in cui verranno concordate le modalità dell'operazione. Inizialmente si era ipotizzato di recuperare il relitto dall'alto con un altro elicottero, ma ciò che resta del mezzo verrà recuperato via terra grazie all'utilizzo di una gru per il sollevamento e di un camion per il trasporto.