Le elezioni del Midterm spaccano il Congresso, consegnando la Camera ai Repubblicani. Finisce così il mandato di Nancy Pelosi, che sarà sostituita dal repubblicano McCarthy. Il Presidente Joe Biden, commentando l'esito delle votazioni, ha dichiarato: "Mi congratulo con il leader McCarthy per la maggioranza alla Camera e sono pronto a lavorare con i repubblicani per ottenere risultati per le famiglie che lavorano”.