Schillaci: “Presto campagna vaccini anti-covid e influenza”

ROMA - Spingere l'acceleratore sulla duplice vaccinazione contro Covid-19 e influenza stagionale con una campagna di comunicazione mirata, mentre l'eventuale allentamento dell'isolamento per i positivi asintomatici dipenderà dai dati e dall'andamento delle curve. Il ministro della Salute Schillaci indica così le prime mosse alle quali sta lavorando il governo nella fase di post emergenza Covid."Stiamo lavorando al lancio, a breve, di una campagna di comunicazione congiunta sull'importanza dei vaccini contro il Covid19 e l'influenza stagionale con una particolare attenzione al target degli anziani e dei fragili" ha annunciato il ministro della Salute in un colloquio coin i giornalisti.Sull'uso delle mascherine in ospedale, ha aggiunto il ministro, "non c'è mai stata l'intenzione di non prorogare l'ordinanza che scadeva il 31 ottobre. Peraltro in molti reparti le mascherine si usano da prima che arrivasse il Covid"."Per quanto riguarda il possibile allentamento di misure, come l'isolamento domiciliare, le decisioni saranno adottate in base ai dati sull'andamento della pandemia che, ad oggi, sembrano migliorati ma restiamo prudenti perché la stagione fredda è appena agli inizi", ha affermato il ministro della Salute.