Serie B: il Lecce Primavera vince 1-0 in casa col Milan





Nel secondo tempo al 7’ il Milan Primavera resta in dieci. Espulso il portiere Lapo Nava per un fallo da ultimo uomo su Berisha. Al 10’ il Lecce Primavera passa in vantaggio con l’altro albanese Medon Berisha su punizione. Al 23’ il danese Jeppe Corfitzen va vicino al raddoppio. I salentini sono noni con 17 punti insieme all’Empoli.





Nella tredicesima giornata di andata dopo la lunga sosta per il Mondiale, il Lecce Primavera giocherà il 7 Gennaio 2023 alle 14,30 a Vinovo con la Juventus. I bianconeri perdono 5-2 fuori casa con la Roma Primavera e sono secondi a 24 punti.

Nella dodicesima giornata di andata del campionato Primavera il Lecce vince 1-0 a San Pietro in Lama con il Milan. Nel primo tempo al 20’ Gabriele Alesi dei rossoneri va vicino al gol. Al 38’ il finlandese Henri Salomaa dei salentini sfiora la rete.