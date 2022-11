Basket: l'Italia vince 85-84 fuori casa con la Georgia e vola ai Mondiali

via Italbasket fb





Terzo quarto, Petrucelli 46-40 per gli azzurri. Tessitori, 50-43. Tsintsadze tiene in gara i georgiani, ma 52-50 per l’ Italia. Petrucelli, 56-53. Shengelia, 58-57 per la Georgia. Baldasso, l’ Italia trionfa 60-58. Quarto quarto, Shengelia 63-60 per i georgiani. Sanadze, 66-63. Berishvili, 74-69. Pajola, 77-76 per gli azzurri. Tripla di Spissu, 80-76. Ricci, 83-78. Severini, l’ Italia vince questo quarto e 85-84 tutta la partita.





Nelle altre gare del girone L l’Ucraina supera 79-72 in casa l’Islanda e la Spagna prevale 84-72 in casa con l’Olanda. L’ Italia è seconda con 12 punti. La Spagna già qualificata è prima a 14 punti. Migliori marcatori, negli azzurri Spissu e Tessitori 15 punti. Nei georgiani Shengelia 15 punti e Sanadze 14. Nella prossima gara l’ Italia giocherà il 23 Febbraio 2023 in casa con l’ Ucraina.

Nel Girone L l’Italia vince 85-84 a Tblisi con la Georgia e si qualifica per i Mondiali di basket maschile del 2023 in Giappone Indonesia e Filippine. Primo quarto, Spissu 16-12 per gli azzurri. Mannion, 19-13. Berishvili impatta per i georgiani, 19-19. Pajola, l’ Italia prevale 24-19. Secondo quarto, Sanadze pareggia per la Georgia, 27-27. Biligha, 32-29 per gli azzurri. Vitali, 38-31. Tessitori, 40-35. Ricci, 43-37. L’ Italia si impone di nuovo 43-40.