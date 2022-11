Serie B, la Reggina vince 2-1 in casa col Genoa

FRANCESCO LOIACONO - Nel posticipo della dodicesima giornata di andata di Serie B la Reggina vince 2-1 al “Granillo” con il Genoa. Nel primo tempo al 15’ i calabresi passano in vantaggio con Canotto con una conclusione da fuori area.

Al 33’ i liguri pareggiano con Aramu di testa su cross di Sabelli. Al 42’ Menez della Reggina si fa parare dal portiere Semper un rigore concesso per un fallo di Bani su Rivas. Nel secondo tempo al 9’ i calabresi ritornano in vantaggio con Hernani su rigore concesso per un fallo di mano di Czyborra. Al 28’ la squadra allenata da Filippo Inzaghi va vicina al terzo gol con Gori. La Reggina raggiunge al secondo posto il Genoa a 22 punti.