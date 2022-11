Serie A: il Lecce sfida l'Atalanta

Nel Lecce esterni Hjulmand e Gonzalez. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Banda. Nell’ Atalanta sulle fasce Hateboer e Maehle. Trequartista Pasalic. In avanti Lookman e Zapata. Arbitrerà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Nella quattordicesima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18,30 al “Via del Mare” l’Atalanta. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I bergamaschi cercheranno un successo per avvicinarsi al secondo posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.