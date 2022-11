Serie C, il Foggia vince 2-0 a Monopoli

Nella tredicesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia vince 2-0 al “Veneziani” con il Monopoli ed è nono con 17 punti. I biancoverdi restano a 18 punti. Il Taranto supera 2-1 allo “Jacovone” la Viterbese e a 16 punti si avvicina alla zona play off. Il Cerignola pareggia 1-1 al “Monterisi” con il Picerno e si porta a 17 punti. La Virtus Francavilla Fontana perde 2-0 al “Menti” con la Juve Stabia e rimane a 13 punti. L’Andria perde 2-1 allo “Scida” con il Crotone ed è ultima con 8 punti.