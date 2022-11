Serie A: il Lecce vince 2-0 a Genova con la Sampdoria

Nel secondo tempo al 4’ annullata una rete di Di Francesco dei salentini per fuorigioco. Al 37’ la squadra di Marco Baroni raddoppia con Banda con un tocco rasoterra su passaggio di Colombo. Al 41’ Quagliarella della Sampdoria di testa non riesce a schiacciare in porta. Secondo successo in trasferta del Lecce dopo quello per 2-1 all’”Arechi” con la Salernitana. Il Lecce è sestultimo con 15 punti.

Nella quindicesima giornata di andata di Serie A il Lecce vince 2-0 al “Ferraris” con la Sampdoria. Nel primo tempo al 13’ Gabbiadini dei blucerchiati va vicino al gol. Al 26’ Di Francesco dei salentini sfiora la rete. Al 35’ Strefezza dei giallorossi pugliesi su punizione non inquadra la porta. Al 45’ il Lecce passa in vantaggio con Colombo con una conclusione in diagonale.