- Il Milan si inceppa contro la Cremonese scivolando a -8 dal Napoli. Il match dello Zini finisce 0-0. I rossoneri, nonostante un primo tempo dominato, non riescono a sbloccare il risultato bloccato sullo 0-0. Nella ripresa Pioli cerca di cambiare le punte ma il risultato non cambia, anche per un Carnesecchi in gran spolvero che compie 4 parate salva risultato.