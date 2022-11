Tennis, ATP Finals Torino: Djokovic e Ruud volano in finale

Nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud supera 6-2 6-4 il russo Andrej Rublev. Ruud è numero 3 al mondo nella Classifica ATP. Il russo è settimo. Un giocatore scandinavo ritorna in finale alle ATP Finals dopo 32 anni. L’ultimo era stato lo svedese Stefan Edberg nel 1990 a Francoforte in Germania.

Nella prima semifinale delle Atp Finals di tennis al “Pala Alpitour” di Torino il serbo Novak Djokovic vince 7- 6 7-6 in un’ora e cinquantasei minuti con l’americano Taylor Fritz e si qualifica per la finale. Per il serbo ottava finale della sua carriera di tennista nelle ATP Finals. Con questo successo il trentacinquenne Djokovic diventa numero 5 al mondo nella Classifica ATP.