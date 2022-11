Basket, Happy Casa Brindisi: Happy Casa Store nuovo sponsor commerciale

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile Happy Casa Store è il nuovo sponsor commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’ Happy Casa Store che ha sede a Brindisi ha vinto il premio di Insegna dell’ Anno nella categoria articoli per la casa. Il direttore marketing dell’ Happy Casa Store Michele Funetta ha dichiarato: “ Abbiamo sperato di vincere quest’anno il premio che riguarda lo shop on line. Abbiamo aperto un centinaio di punti vendita negli ultimi 5 anni. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti. Questo premio è un passo in avanti fondamentale per il brand. Garantiremo un sostegno economico importante per il basket in questa stagione”.