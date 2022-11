Tennis, ATP Finals Torino: vincono Rublev e Djokovic

via Nitto Atp Finals





Per il serbo nona vittoria consecutiva in nove partite disputate nella sua carriera di tennista contro il greco. Per Djokovic quarantaduesimo successo nella storia delle ATP Finals. Il serbo prevale per la quattordicesima volta nel match d’esordio in questo importante evento di tennis.

- Nella seconda giornata delle ATP Finals al “Pala Alpitour” di Torino di tennis nel Gruppo Rosso il russo Andrej Rublev vince 6-7 6-3 7-6 con l’altro russo Daniil Medvedev dopo due ore e trentadue minuti di partita. Per Rublev cinquantesimo successo nel 2022. Il serbo Novak Djokovic supera 6-4 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas.