Tennis, Coppa Davis: trionfa il Canada

via Davis Cup fb





I canadesi riescono a trionfare in questo evento importante di tennis dopo la sconfitta nella finale del 2019 contro la Spagna e si aggiudicano l’insalatiera d’argento. Il Canada conquista la Coppa Davis dopo il ripescaggio al posto della Russia squalificata per la guerra contro l’ Ucraina.

Il Canada vince la Coppa Davis di tennis. Supera 2-0 in finale l’Australia a Malaga in Spagna. Nel primo singolare il canadese Denis Shapovalov prevale 6-2 6-4 con l’australiano Thanaki Kokkinakis. Nel secondo singolare l’altro canadese Felix Auger Aliassime si impone 6-3 6-4 con l’altro australiano Alex De Minaur. Per il Canada primo successo nella sua storia in Coppa Davis.