BARI - Nuovo incidente stamani sulla Statale 16, in direzione Nord. Il violento tamponamento tra un’auto e un furgone è avvenuto all’altezza dell’uscita per Poggiofranco. Non è ancora nota al momento la dinamica del sinistro.Si segnalano forti rallentamenti sulla tangenziale Barese in direzione Foggia. Ad intervenire sul posto un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.