BARI - Si schiantano sulla ss379 che collega Brindisi e Bari a Torre Guaceto in direzione Bari. A farne le spese una coppia di Cavallino (Le), che ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto due camion e due auto. L'uomo e la donna erano a bordo di una Peugeot 3008. Il conducente dell'altra vettura, una Jeep, è stato estratto dalle lamiere e portato in ospedale. I due camionisti sono rimasti illesi.

Secondo le prime informazioni, sembra che il tamponamento sia derivato dal rallentamento generato da un primo incidente. Anas precisa che la carreggiata nord della statale è momentaneamente chiusa al traffico.

Ad intervenire sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, personale della Polizia stradale e mezzi del 118. Traffico è stato deviato sulla litoranea Apani-Punta Penne per consentire la rimozione dei mezzi.