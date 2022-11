Trinitapoli, attivati i servizi online presso il Comune

Si potrà da subito consultare la propria posizione contributiva, l’invio di dichiarazioni ed istanze mentre sono in fase di attivazione a breve il pagamento on line PagoPA, ed anche le consultazioni dei dati catastali. Non solo, attraverso questa sezione è anche possibile richiedere un appuntamento completamente online, con l’invio di tutta la documentazione che si ritiene necessaria.





Una volta effettuato l’autenticazione tramite registrazione/login al portale o attraverso le credenziali SPID nella sezione “Dashboard Contribuente“. " Abbiamo messo in cantiere un servizio in più - commentano i tre commissari straordinari-a disposizione della colletività di Trinitapoli".

Attivati presso il Comune di Trinitapoli i servizi on line, si potrà accedere con pochi clic a tutti i servizi messi a disposizione dall’amministrazione sul web. Quindi da oggi anche il Comune del piccolo centro ofantino avrà una marcia in più, i servizi sono organizzati per aree tematiche e per poter utilizzare alcuni di essi dovrai essere in possesso di credenziali SPID o registrandosi al portale.