Triplice omicidio Roma: fermato 51enne Giandavide De Pau

ROMA - Si chiama Giandavide De Pau l'uomo arrestato per l'omicidio delle tre prostitute avvenuto giovedì a Prati. De Pau è romano e ha 51 anni. Ha precedenti per droga, armi, violenza sessuale, lesioni, ricettazione, violazione di domicilio e due ricoveri psichiatrici, ma il suo non è un curriculum banale per un altro motivo, tanto che in queste ore viene incrociato con i dati investigativi che sono emersi per trovare una spiegazione al suo gesto.De Pau è un nome noto all'interno del clan di Michele «Senese o'pazz» (soprannome che deriva dai falsi certificati di pazzia con cui evase anni fa), il boss della camorra arrivato a Roma come emissario del potente famiglia Moccia oltre 20 anni fa e nel tempo è diventata una delle figure più ascoltate e determinanti nelle dinamiche criminali della Capitale.