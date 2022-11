“Tu e Zeus eravate luce nei giorni bui”: ritrovato morto il cane Simba

Questo il messaggio con cui il signor Michele annuncia la scomparsa: “Era il giorno di Natale, in casa c’erano ospiti…ricordo quel giorno come se fosse ieri. Vi ho visti nascere e, quando vostra madre vi partoriva e rompeva la placenta, io e i famigliari più stretti alternandoci vi pulivamo con asciugamani in cotone caldo che appoggiavamo sui caloriferi per tenervi al caldo… Ricordo ancora quel caldo boia che c’era in quella stanza… Ogni tanto qualche ospite veniva a spiarvi perché quello che stava accadendo quella sera era qualcosa di straordinario, meraviglioso… un esperienza da brividi che ti lascia un segno indelebile. Ho tradito anche mia moglie con vostra madre, perché i primi 6 giorni ho dormito con lei, se così si può dire prendendomi cura di voi. Avevo la schiena a pezzi perché dormire , se così si può dire, in un cassone non è stato il massimo ma vedervi li mi riempiva il cuore e non mi faceva sentire il dolore. Piano piano siete cresciuti combinandone di tutti colori. Ti ricordi Zeus e anche tu Simba quando avete aperto i sacchetti della farina, tu Zeus con i tuoi fratellini neri eravate diventati bianchi e tutti quanti insieme avevate i nasini bianchi, sembravate che avevate partecipato a un coca party, quante risate. Oppure, quando avete mordicchiato il tappo di gomma della lattina da 10 litri di olio che a sua volta fatto rovesciare sul secchio pieno di acqua giù per le scale… che disastro !!! Quante bestemmi.. E propio in quell’occasione avete fatto il vostro primo bagnetto, che ricordi. Dopo il terzo mese ad uno ad uno i vostri fratellini sono andati via lasciando un vuoto, e poi siete rimasti voi due.. Esattamente voi Simba e Zeus, e non perché nessuno vi voleva con sé, ma perché io vi avevo scelto. Il tempo passava, abbiamo scelto di vendere la casa per comprare una villa e darvi la possibilità di avere più spazio. Non avete mai socializzato con i vostri simili idem con gli umani.. per questo pensavate che al di fuori di quel cancello c’era un mondo da scoprire. Invece avete trovato la morte. Ma avevate un cuore e un’anima da donarci infinita, un amore che alcuni umani non potevano e non possono decifrare e quantificare.. Adesso quando arrivò in villa mi sembra deserta perché voi due portavate GIOIA dopo giornate infinite di lavoro, eravate Luce nei giorni bui.. mi mancate, ma sono riuscito a mantenere la promessa a mia moglie e alle mie figlie che , o vivi o morti, vi avrei riportato a casa. Nella vostra casa. E così è stato. Ora sono seduto su uno sgabello di fronte a voi e a chi vorrà leggerla perché ho il cuore spezzato e non mi perdonerò mai quello che è successo. In questa storia voglio che la gente sappia quanto vi ho amato e quanto mi mancherete. Vegliate da lassù vostra madre e il vostro fratellastro Omar. Il vostro papà”.

CONVERSANO (BA) - Non ce l’ha fatta il cane Simba. Il labrador di circa 4 anni scomparso a Conversano, in provincia di Bari, è stato ritrovato senza vita. E' stato il signor Michele, padrone del cane, a dare l'annuncio della scomparsa dell'animale su tutti i gruppi fb. Centinaia i messaggi di cordoglio e di solidarietà giunti nelle ultime ore dopo la lettera pubblicata dal “papà”.L'animale si era allontanato con il fratello Zeus che purtroppo è stato trovato senza vita sulla provinciale che collega Conversano a Castellana.