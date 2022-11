UIL Lecce: mercoledì 30 novembre incontri con gli studenti e presentazione della cassetta postale rossa "Sos Violenza" per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

LECCE - Anche quest’anno la UIL di Lecce sceglie la Scuola per celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Mercoledì 30 novembre, alle ore 9, nell’aula magna del liceo scientifico "Banzi Bazoli" di Lecce (in piazza Palio, 63), si terrà un incontro organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità del Sindacato per affrontare i temi della violenza di genere, bullismo e cyberbullismo con studenti e studentesse dello stesso istituto, ma anche dei licei "De Giorgi" e "Palmieri". - Anche quest’anno la UIL di Lecce sceglie la Scuola per celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Mercoledì 30 novembre, alle ore 9, nell’aula magna del liceo scientifico "Banzi Bazoli" di Lecce (in piazza Palio, 63), si terrà un incontro organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità del Sindacato per affrontare i temi della violenza di genere, bullismo e cyberbullismo con studenti e studentesse dello stesso istituto, ma anche dei licei "De Giorgi" e "Palmieri".





A dialogare con gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte sarà anche l’equipe multidisciplinare della Polizia di Stato del Progetto Camper "Questo non è amore", la cui postazione mobile sosterà davanti alle porte della scuola con l’obiettivo di informare sulle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

La manifestazione prenderà il via alle 9 con i saluti dei dirigenti scolastici Antonella Manca ("Banzi Bazoli"), Raffaele Capone ("De Giorgi") e Loredana Di Cuonzo ("Palmieri"), e di Mauro Fioretti, coordinatore territoriale UIL Lecce. Seguiranno gli interventi di Lucia Orlando, responsabile del Coordinamento Pari Opportunità UIL Lecce e Paola Bruno della UIL Puglia. Nel corso dell’incontro, sarà presentata la cassetta postale rossa "SOS VIOLENZA" che verrà installata davanti alla sede della UIL di Lecce, in via Pietro Palumbo 2, accanto alla panchina dello stesso colore dove è impresso il numero gratuito antiviolenza e stalking 1522. "Quella della cassetta postale è un’iniziativa simbolica – sottolineano Mauro Fioretti e Lucia Orlando - volta a sostenere una battaglia civile, ma anche per aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica su questa piaga globale. Nella cassetta portalettere sarà possibile depositare le richieste di aiuto, anche in forma anonima, che saranno prese in carico dai nostri esperti del Centro antiviolenza Mobbing & Stalking ed inoltrate alle autorità competenti. È ferma volontà di tutti di contrastare qualsiasi tipo di violenza e di discriminazione contro le donne, nei luoghi di vita e di lavoro. Ognuno di noi deve farsi portavoce di questo dramma che continua a mietere vittime anche tra i giovanissimi, per questo è fondamentale continuare a parlarne, a partire dalla scuola. Ringraziamo il Ministero degli Interni, la Polizia di Stato e il Questore di Lecce Andrea Valentino per aver voluto essere, anche quest’anno, al fianco del Sindacato".

Il ricco programma della mattinata prevede anche diverse performance musicali e teatrali a cura degli studenti dei licei coinvolti e l’esibizione di Novella Tolomeo, performer di teatro-danza, sulle note del brano "Nuvole bianche" di Einaudi.