- Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, al forum per la sicurezza in Canada ha fatto il punto sul pericolo nucleare paventato dalla Russia. Austin teme il rischio emulazione degli altri Stati in cui vige il regime: "I colleghi autocrati di Putin stanno guardando e potrebbero concludere che ottenere le armi nucleari darà loro una licenza di caccia propria. E questo potrebbe portare ad una pericolosa spirale di proliferazione nucleare".