“Zes Adriatica”, nuove opportunità per Matino, Casarano e Melissano

MATINO (LE) - Operativa la “Zes Adriatica” (Zona economica speciale) per i Comuni di Matino Casarano e Melissano, nel Leccese.Il commissario straordinario del governo “Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise” è intervenuto a Matino nell'ambito di un convegno patrocinato, oltre che dalle Città interessate, dall'Ordine dei dottori commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro della Camera di Commercio di Lecce e della Banca Popolare Pugliese.Il commissario ha spiegato che ha il potere di poter tagliare i tempi di realizzazione delle opere che consentirà di attrarre notevoli investimenti nelle aree interessate.Il sindaco di Matino, Giorgio Salvatore Toma, nel corso del convegno ha sostenuto che “burocrazia zero e agevolazioni fiscali sono le richieste più gettonate dalle imprese che con gli investimenti che ci si augura di vedere presto realizzati possono dare delle risposte al calo demografico e alla fuga di cervelli che preoccupano non poco i nostri territori”.