Puglia, 'Storia delle radio e delle tv locali in Puglia 1970-2022': presentazione in Aula consiliare

BARI - Lunedì 28 novembre dalle 10.30 alle 13.30, nell’Aula del Consiglio regionale della Puglia, via Gentile n. 52, a Bari, sarà presentato il libro “Storia delle radio e delle tv locali in Puglia 1970-2022”, frutto di una ricerca realizzata dall’Università degli Studi di Bari A. Moro e commissionata dal Corecom Puglia.La ricerca ripercorre, dopo cinquant’anni - e per la prima volta con questa completezza – la storia della nascita delle imprese televisive e radiofoniche locali e l’interazione che hanno avuto con lo sviluppo di questa regione. Il libro guarda anche all’insieme di alcune forze imprenditoriali diverse, capaci di fare network fino ad assumere una dimensione nazionale. E a questo e molto altro, mosso da quattro anime: un’anima storica contemporanea prevalente, una economico/finanziaria ed una giuridica, con un’appendice al libro per dar voce ad alcuni protagonisti. Della ricerca è stata realizzata una pubblicazione di oltre 300 pagine, con un inserto fotografico, finanziato dalla Biblioteca del Consiglio regionale e stampato per i tipi dell’editrice AGA.Interverranno: la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone; il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano; la presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino; la direttrice del Dipartimento For.Psi.Com di Uniba, Loredana Perla; il Segretario Generale della Fnsi (Federazione nazionale della stampa) Raffaele Lorusso; il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia Pietro Ricci.Presentano la ricerca: il coordinatore Filippo Silvestri, professore associato di Filosofia del linguaggio (Dipartimento For.Psi.Com.-Uniba); Antonio Bonatesta, ricercatore di Storia contemporanea (Dipartimento Dirium-Uniba); Grazia Dicuonzo, professoressa associata di economia aziendale (Dipartimento di Economia-Uniba); Maria Stefania Scardigno, ricercatrice di Diritto dei mezzi di comunicazione (Dipartimento di Giurisprudenza-Uniba). Introduce: la commissaria Corecom, Marigea Cirillo.Nella seconda parte dell’evento, la parola passerà a giornalisti, direttori, scrittori, moderati dal vicepresidente del Corecom, Puglia Franco Di Chio, che ricorderanno gli albori di quelle esperienze, arricchendo il racconto con ricordi personali. Modera: il vicepresidente del Corecom Puglia, Franco Di Chio.Per partecipare all’evento si prega confermare all’indirizzo mail uff.corecom@consiglio.puglia.it/comunicato