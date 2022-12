12 dicembre: Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

Di essa si analizzerà anche il proprio e attuale contributo nel sempre più complesso e critico scenario del Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 12 dicembre alle ore 17:00. Fra i temi all'ordine del giorno - secondo quanto reso noto dal Colle - vi è il punto della situazione sulla guerra in Ucraina, con particolare riferimento agli equilibri geopolitici e alle implicazioni complessive per l'Italia.