Serie A: l'Inter riparte dal 6-1 al Gzira

Nella prima delle due amichevoli (la seconda sarà mercoledì 7 dicembre con il Salisburgo), le reti interiste sono state siglate da Bellanova (16'), Aslani (25'), Calhanoglu (39'), Gosens (42'), Dimarco (70') e da Mikitarjan al 91'.





Di mezzo il goal realizzato da Jefferson per la compagine maltese al 32' del primo tempo.

- Nella serata di lunedì 5 dicembre 2022, sconfiggendo il Gzira United per 6-1 a Malta, l'Inter ha ripreso la preparazione in vista dello scontro al vertice con il Napoli, fissato per il 4 gennaio 2023 a San Siro e che segnerà la ripartenza della Serie A, dopo la pausa del Mondiale in Qatar.