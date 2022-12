75 anni fa Italia-Cecoslovacchia a Bari

Dopo essere passati in vantaggio con Menti al 10' del primo tempo, nella ripresa gli azzurri raddoppiano con Gabetto al 58' e triplicano al 63' con Carapellese, originario di Cerignola e attaccante in forza al Milan.All'84' Roha per la Cecoslovacchia accorcia le distanze per il definitivo 3-1 di una gara che, con l'arrivo di una tappa del del Giro ciclistico maschile d'Italia e con la prima edizione del Gran Premio automobilistico, concluse un 1947 ricco di eventi sportivi per la città di Bari.