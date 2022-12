Misurecomposte: a Bari Concerto di Natale con il soprano Maria Luisa Dituri e l'Ensemble Rota diretto da Flavio Maddonni

Saranno eseguiti brani di Handel, Bach, Vivaldi, Pachelbel, Reger e classici della tradizione natalizia. La serata è realizzata con il patrocinio del Comune di Bari e del Municipio 4 Carbonara, Ceglie e Loseto.





L’ingresso è libero.



Misurecomposte



Giovedì 15 dicembre, ore 20.30

Chiesa di Sant’Agostino

Bari (Carbonara)



CONCERTO DI NATALE



Maria Luisa Dituri, soprano

Flavio Maddonni, direttore

Ensemble Rota

Musiche di Bach, Handel, Corelli,

Reger, Pachelbel e classici natalizi

BARI - Concerto di Natale per l’associazione Misurecomposte. L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di Sant’Agostino, a Bari (rione Carbonara), con il soprano Maria Luisa Dituri e l’Ensemble Rota diretto da Flavio Maddonni in uno splendido programma con i capolavori del barocco italiano e tedesco.