A Bari 'Babbo Natale in maratona'

BARI - Una passeggiata di solidarietà per unire e abbattere idealmente le tante barriere che ostaco- lano la nostra quotidianità. È questo lo scopo principale di “Babbo Natale in Maratona”, manifestazione amatoriale organizzata dal comitato barese del Centro Sportivo Italiano e dal Municipio 3 del Comune di Bari con la preziosa partnership della Coop Alleanza 3.0.L’iniziativa natalizia, interamente gratuita e aperta a tutti, si svolgerà domenica 18 dicem- bre con partenza alle ore 9.30 dal Waterfront del quartiere San Girolamo di Bari su lungo- mare IX maggio. Il gruppo di partecipanti approderà, poi, al quartiere San Paolo: l’arrivo della camminata, infatti, è previsto a parco papa Giovanni Paolo II.L’appuntamento sportivo rientra nel ricco cartellone di eventi natalizi ideato dal Municipio 3 del Comune di Bari. «Abbiamo pensato principalmente a momenti di aggregazione socia- le, necessari a rafforzare l'identità e l’appartenenza a questa splendida comunità, in un Nata- le dove avremo a disposizione tante occasioni per vivere all’insegna della cultura e della so- cialità», ha dichiarato il sociologo e presidente del Municipio 3 Nicola Schingaro.«D’intesa con il Municipio 3, abbiamo scelto di camminare insieme nella stessa direzione e di organizzare questa manifestazione a pochi giorni dalle festività natalizie per dare un se- gnale di coesione a tutta la nostra comunità – ha sottolineato Serafina Grandolfo, consi- gliera nazionale del CSI e presidente del CSI Comitato di Bari –. Le barriere non servono a nulla, alimentano solamente odio e conflitti. Lo sport ci insegna che l’unione è fondamenta- le e a tutti coloro che promuovono lo sport tocca l’arduo compito di garantire serenità e gioia, specialmente nei luoghi più complessi del nostro territorio».