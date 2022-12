A Bari la 33ma edizione del Premio Solidarietà

Il programma prevede i saluti dell' organizzazione Associazione Impegno 95 e del Comitato Consultivo Misto (Policlinico-Giovanni XXIII) Presidente Gaetano Balena, con la partecipazione del Sindaco di Bari Antonio Decaro, direttore generale Giovanni Migliore, il direttore sanitario Melpignano e il Movimento Italiano Disabili. Ospiti della manifestazione gli artisti Dante Marrone e Tiziana Schiavarelli, l'attore Umberto Sardella, il Circo Lidia Togni con i clan acrobatici, e altre sorprese.





Saranno consegnati per la 34ma edizione del Premio Solidarietà, fondatore Nicola Papagna, agli artisti, Associazione italiana persone Down - sezione di Bari, all'Amnesty International - Gruppo Italia 070, per i diritti umani, Comunità Iraniana in Puglia, per le discriminazioni verso le donne, al Gruppo Frulli Rappresentanze, al Presidente Cav. Giovanni e Francesco Pomarico del Gruppo MegaMark Distribuzioni.





Medaglie di riconoscimento: Società Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo", Centro diurno disabili Santa Caterina 3 di Monopoli responsabile medico Nicola Dellino e il direttore Antonio Iurlaro, Ispettore Vigili del Fuoco di Bari Balena Luca, Croce Rossa Italiana, Agenzia Tratto d'Unione Alessandro Visconti, Casambulanti.





Al termine la Befana visiterà i reparti portando doni e calze pieno di dolci, e ricordando il Santo Natale i bambini emofilici dell' associazione ABCE, presidente Cristina Cassone, hanno voluto offrire ai loro coetani i Gesù bambini presso il reparto trambusti diretto Prof. Paola Giordano e dott. Lassandro Giuseppe.

BARI - La Befana accompagnata dai Vigili del Fuoco porterà il 6 gennaio alle ore 10,00 tanti giocattoli e calze di cioccolata ai bambini degenti dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. A presentare l'evento il direttore artistico Nicola Papagna insieme all'animatrice Sara Pasotti.