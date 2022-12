A Molfetta “Il Natale delle meraviglie” con il quartetto di sassofonisti “Variety sax 4tet”

MOLFETTA - Mentre continua la kermesse Wine Christmas, dedicata al nettare degli dei e allo spettacolo, in programma sino a venerdì 23 dicembre lungo Corso Umberto, a Molfetta ci si appresta a celebrare al meglio il Natale con il cartellone di eventi “Il Natale delle meraviglie”. La rassegna, fortemente voluta dall’amministrazione comunale nella persona del sindaco Tommaso Minervini e dall’assessorato al commercio della città di Molfetta nella persona dell’assessore e presidente DUC (distretto urbano del commercio) Carmela Minuto, sta animando tutta la città nel periodo delle festività natalizie, favorendo l’accesso del grande pubblico alle vie dello shopping cittadino. Il cartellone, costituito da tre sezioni, Teatro per Ragazzi, Musica e Danza, Eventi e Artisti, è diretto artisticamente da Pantaleo Annese, presidente dell’ass. Cips, in collaborazione con Francesco Tammacco, consulente ed esperto d'eventi. Ancora per due giorni gli eventi di Wine Christmas animeranno Corso Umberto dalle ore 19,00: oggi, giovedì 22 dicembre, dalle ore 19,30, il Concerto di Natale itinerante del Gruppo Scout AGESCI (che si fermerà dinanzi al Liceo Classico Leonardo Da Vinci) e alle 19,00 presso la Galleria Liborio Romano il concerto "Nato a Sud" a cura di Nota di Volta. Venerdì 23 dicembre alle ore 10,00 “La casa delle storie” a cura di Arterie Teatro in Galleria Liborio Romano; alle ore 19.00 in C.so Umberto (all’altezza del bar de Virgilio) Cantastorie di Natale - Room to Play; alle ore 19,30 Christmas Songs by The Mood in Galleria Liborio Romano.

Alla viglia di Natale grande protagonista sarà il “Variety sax 4tet” la cui musica risuonerà la mattina del 24 dicembre alle ore 11,30 nella Galleria Patrioti Molfettesi del Risorgimento (nel tratto centrale di Corso Umberto). L’ensemble formato da quattro musicisti suona strumenti appartenenti alla stessa famiglia, ma con quattro timbri unici e inconfondibili. Quattro maestri provenienti dalla scena musicale locale: Gabriele Mastropasqua e Michele Marzella sassofonisti e compositori, Salvatore Pirolo anche clarinettista e Giampaolo Sinesi, esperto didatta e attivo nell’educazione musicale. La versatilità di questa formazione permette una performance di sicuro appeal sul pubblico con un programma musicale che spazia da indimenticabili colonne sonore di celebri film al repertorio di brani noti, riarrangiati ad hoc da questo organico entusiasmante. Il pubblico che assisterà al Gran concerto di Natale a cura della Scuola Filippo Cortese di Giovinazzo, potrà ascoltare, tra gli altri, brani come ‘Un americano a Parigi’ di George Gershwin e ‘Pirati dei Caraibi’ di John Williams, ma anche pezzi diventati grandi standard jazz come ‘Birdland’ della band Weather Report, dedicato al grande sassofonista Charlie Parker. Non mancheranno le più tradizionali canzoni natalizie, opportunamente rivisitate dal quartetto per i loro strumenti, in perfetto clima festivo.