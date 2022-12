A Polignano 'Cera una volta Natale'

POLIGNANO A MARE (BA) - Prende avvio con una quattro giorni di eventi, dall’8 all’11 dicembre, Cera una volta Natale, format innovativo di Polignano a Mare, che dall’8 dicembre all’8 gennaio animerà contemporaneamente il centro storico e una serie di punti del “paese nuovo”.Un ricco programma di spettacoli dal vivo e di iniziative culturali che il Comune di Polignano ha pensato di realizzare a cavallo dell’intero periodo natalizio, affidando l’organizzazione e la direzione artistica al Teatro Pubblico Pugliese, consorzio di cui il Comune è socio, in collaborazione con l’associazione Albergatori Polignano a Mare, l’associazione Ristoratori Polignano a Mare, l’Unione Commercianti Polignano, l’Upsa Confartigianato Polignano e A.ge.V. - Associazione generale di Volontariato sezione di Polignano a mare, gli istituti comprensivi di Polignano a Mare e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo di Monopoli.“Abbiamo voluto ricreare la magia del Natale con le fiaccole e candele ad abbellire il centro storico che si trasforma in un luogo magico di spettacoli e musiche natalizie, un'atmosfera in grado di incantare grandi e piccini e riportare indietro il tempo. Sarà bello vedere la nostra città piena di iniziative, anche grazie alla forte collaborazione e partecipazione con il territorio che ha portato il programma ad ampliarsi grazie alla collaborazione di tutta la nostra comunità che si è messa in gioco arricchendo la proposta che oggi conta oltre 100 appuntamenti a cura di 50 operatori in 25 date comprese tra l'8 dicembre e l'8 gennaio. Grazie a tutta la collettività per la straordinaria partecipazione e l'impegno messo in campo” commenta Francesco Muciaccia, assessore al Turismo del Comune di Polignano a Mare.Un calendario di ben undici serate (dalle 19.30 alle 22.30) con spettacoli dal vivo (8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 26, 29, 30 dicembre e 7 gennaio) con circo contemporaneo, arte di strada, giochi antichi, eventi verticali, presepe vivente, reading, musica, cantastorie senza amplificazione e due giornate con eventi speciali: il 16 dicembre con il concerto “Natale: Resta con me” e la giornata del 6 gennaio, interamente dedicata ai più piccoli.Si inizia giovedì 8 dicembre da piazza San Benedetto con “La Dinamica Del Controvento”, installazione musicale performativa interattiva che trascinerà il pubblico in un viaggio senza tempo e senza spazio, fino all’11 dicembre. Sempre dall’8 all’11 dicembre è prevista la rassegna “Lanterne di strada” a cura di Un Clown per amico, che comprende “Barbonaggio Teatrale” a cura di Ippolito Chiarello (Piazza San Benedetto), il “Fire show” del Duo Yin & Yang e “In cerchio” con Giulio Linguiti (entrambe in Piazza dell’Orologio), “Quasi musicale” con Mr Santini (in Vico Porto Raguseo) e “Le Petit Tap” con Anna Saragaglia (Chiesa Purgatorio). Si continua poi con gli spettacoli itineranti che prenderanno il via da Arco Marchesale: lo spettacolo di clownerie “Jack Gambino Show” di e con Luca Pastore, la marching band “Olivoil Jazz Band” (Marinella Dipalma - voce, Giuliano Di Cesare - tromba, Franco Angiulo - Banjo), il trampoliere Lorenzo Torres e “Christmas with the music band”, Gran Concerto Cittadino “Domenico Giuliani”- Città di Polignano a Mare A.p.S..Il 9 dicembre un’altra serata di eventi e spettacoli per grandi e piccini, sempre dalle 19.30 alle 22.30. Per la rassegna “Lanterne di Strada”, si susseguiranno: lo show di manipolazione del fuoco “Volcanalia” di e con Domenico Pizzutilo (Piazza dell’Orologio), il teatro d’ombre “BanDita” di e con Silvio Gioia (Vico Porto Raguseo), lo spettacolo comico “Le Storie in bicicletta” di e con Anna Saragaglia (Vico Caverna) e la cartomante “Artemide” alias Maria Teresa Amati (Via Sferracavallo). Sempre da Arco Marchesale partiranno gli spettacoli itineranti “Jack Gambino Show”, la marching band Olivoil Jazz Band e il trampoliere Lorenzo Torres.Arriviamo a sabato 10 dicembre. Per la rassegna “Lanterne di Strada” stavolta ci saranno: Fakiro Nirname, (Piazza dell’Orologio), “BanDita” (Vico Porto Raguseo),“Le Petit Tap” (Chiesa Purgatorio), “Artemide” (Vico Caverna). Per gli spettacoli itineranti in partenza da Arco Marchesale, invece, ci sarà ancora una volta “Jack Gambino Show” e poi la trampoliera Marygiò e la Microband Trio, band di musiche balcaniche.Il primo weekend di eventi si conclude domenica 11 dicembre. Per “Lanterne di Strada”, arrivano: lo show di manipolazione del fuoco “Volcanalia” di e con Domenico Pizzutilo (Piazza dell’Orologio), il circus comedy show “Professor Zweistein e la Conquista dello Spazio” (Vico Porto Raguseo) della Compagnia Los Filonautas e “Le Storie in bicicletta” (Chiesa Purgatorio). “Jack Gambino Show”, Marygiò e "Scolopendre" marching Band saranno protagonisti, infine, degli spettacoli itineranti in partenza da Arco Marchesale.Gli spettacoli riprenderanno poi a partire da venerdì 16 dicembre, mentre le Attività Extra proseguiranno dal 13 dicembre.Tutti i dettagli e gli appuntamenti su www.ceraunavoltanatale.it