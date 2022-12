Al via Punti Cardinali: il 17 a Foggia e il 19 a Lecce la firma degli atti con i primi Comuni beneficiari della misura

BARI - Il 17 dicembre a Foggia, alle ore 9:30 presso la sede del rettorato dell’Università degli Studi di Foggia in via Gramsci 89, e il 19 dicembre a Lecce, alle ore 10:00 presso la sede della Regione Puglia di Lecce in viale Aldo Moro, avrà luogo la sottoscrizione degli Atti Unilaterali da parte del primo gruppo di Comuni ammessi a finanziamento e quindi beneficiari del bando regionale Punti Cardinali.“Saluto con entusiasmo questa occasione di incontro poiché profondamente persuaso dell’innovazione apportata dalla misura regionale al mondo delle politiche attive del lavoro”, fa sapere l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.“Punti Cardinali – spiega Leo - è la prima misura attuativa della strategia regionale ‘Agenda per il Lavoro Puglia: il futuro è un capolavoro’, approvata su mia proposta dalla Giunta Regionale ed elaborata dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione con l’ausilio delle proprie strutture dirigenziali a valere sul POR Puglia 2014-2020, condivisa con il partenariato economico e sociale.”“La cifra di innovazione di Punti Cardinali – conclude l’assessore – risiede nell’attribuire un ruolo diretto alle pubbliche amministrazioni nella creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio. La misura mira a realizzare progetti di orientamento, inteso quale processo continuo di supporto alla consapevolezza e capacità di scelta individuale per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro.”Agli incontri di sottoscrizione degli Atti Unilaterali d’Obbligo parteciperanno le Amministrazioni beneficiarie della misura, a Foggia i Comuni del centro-nord pugliese, a Lecce del centro-sud.