Amichevoli Serie A: il Napoli perde, vittoria per la Fiorentina

FRANCESCO LOIACONO - Ieri si sono giocate due amichevoli di squadre di Serie A per prepararsi alla ripresa del Campionato prevista per Mercoledì 4 Gennaio 2023. Il Napoli ha perso 4-1 al “Maradona” con il Lille. Nel primo tempo al 18’ i francesi sono passati in vantaggio con Diakitè. Nel secondo tempo al 18’ hanno raddoppiato con David. Al31’ il Lille ha realizzato la terza rete con Ounas. Al 37’ il Lille è andato in gol per la quarta volta con Bamba.

Al 93’ il Napoli ha segnato con Raspadori. La Fiorentina ha vinto 6-1 al “Franchi” con il Lugano. Nel primo tempo al 10’ la Fiorentina è passata in vantaggio con Duncan. Al 13’ ha raddoppiato con Ikone. Al 20’ gli svizzeri hanno accorciato le distanze con Amoura. Nel secondo tempo al 12’ i viola hanno realizzato il terzo gol con Barak. Al 17’ la Fiorentina ha segnato la quarta rete con Barak. Al 20’ Milenkovic ha consentito ai gigliati di andare in gol per la quinta volta. Al 90’ la Fiorentina ha realizzato la sesta rete con Castrovilli.